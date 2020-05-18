ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Латвії через два тижні знайшли загублений безпілотник

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 00:28
У Латвії через два тижні знайшли загублений безпілотник
Фото: дрон (twitter.com/LV_CAA/)

Дрон виявили 15 травня

У Латвії знайшли безпілотник, який був загублений на початку травня. Його виявили на верхівці дерева в лісі в Гаркалинському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Агентства цивільної авіації Латвії.

Наголошується, що дрон виявили 15 травня. З дерева його дістали співробітники Державної пожарноспасательной служби, після чого передали його агентству для розслідування.

Дані з носіїв свідчать, що безпілотник приземлився 2 травня о 19:48, траєкторія польоту уточнюється. З'ясовується, чому вийшли з ладу системи зв'язку і навігації дрона, а також функція автоматичної посадки.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що в Латвії державне Агентство цивільної авіації втратило контроль над 26-кілограмовим дроном.

Через зникнення безпілотника в рамках безпеки були введені обмеження на користування повітряним простором, а повітряний простір над міжнародним аеропортом "Рига" довелося взагалі закрити. Літаку авіакомпанії SmartLynx, який летів до Риги з Урумчі, довелося зробити незаплановану посадку в Талліні.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив про нових американських безпілотниках Альянсу Global Hawk, які здатні відстежувати, що відбувається в глибині Росії.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України беспилотникЛатвия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся