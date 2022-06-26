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В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить Балтийский регион

Фото: в Латвии развернули испанские ЗРК Nasams (twitter.com/Latvijas_armija)
Автор: Наталия Гурковская

Испания разместила батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в рамках наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальных вооруженных сил Латвии.

"Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС ВВС США в Лиелварде", - говорится в сообщении.

Отметим, о том, что Испания планирует разместить в Латвии дополнительно 100 военнослужащих и батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в рамках наращивания присутствия НАТО в балтийском регионе стало известно еще в конце мая.

Как сообщалось, США могут оставить около 100 тысяч военных НАТО в Европе, если Россия не прекратит войну в Украине и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и Альянсу.

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Латвия