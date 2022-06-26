У Латвії розгорнули іспанські ЗРК, щоб захистити Балтійський регіон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національних збройних сил Латвії.

"Сьогодні, 26 червня, у зв'язку з необхідністю зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС ВПС США у Лієлварде", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Іспанія планує розмістити в Латвії додатково 100 військовослужбовців і батарею зенітних ракетних комплексів Nasams в рамках нарощування присутності НАТО в балтійському регіоні стало відомо ще наприкінці травня.

Як повідомлялось, США можуть залишити близько 100 тисяч військових НАТО в Європі, якщо Росія не припинить війну в Україні і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції і Альянсу.

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