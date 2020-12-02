В Латвии продлили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в стране до 11 января для того, чтобы ограничить распространение COVID-19. Также в Латвии вводится требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, в Латвии также вернули принцип "два человека, два метра". Он предусматривает, что люди, которые не являются членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию ​​два метра.

На выходных в стране будут работать только продовольственные магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции и аптеки. В рабочие дни магазины и торговые центры должны обеспечить, чтобы в них одновременно находилось не более 20% от максимально возможного числа клиентов.

С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства. Также ученики с 1 по 4 классы продолжат учиться очно, а 5-6-ых - дистанционно.

Кроме того, высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия - в индивидуальном порядке.

На границах будет введен усиленный контроль, чтобы въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты.

Напомним, накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал правительство немедленно ужесточить карантинные ограничения и продление действия режима чрезвычайной ситуации.