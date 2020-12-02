У Латвії продовжили надзвичайну ситуацію через COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Латвії продовжив надзвичайну ситуацію в країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19. Також у Латвії вводиться вимога про носіння масок у всіх приміщеннях, крім будинку.

Про це повідомляє Delfi.

Як повідомляється, в Латвії також повернули принцип "дві людини, два метри". Він передбачає, що люди, які не є членами одного домогосподарства, зможуть збиратися тільки по двоє, дотримуючись при цьому дистанцію два метри.

На вихідних в країні будуть працювати тільки продовольчі магазини, магазини гігієнічних та господарських товарів, автозаправні станції та аптеки. В робочі дні магазини та торгові центри повинні забезпечити, щоб у них одночасно перебували не більше 20% від максимально можливого числа клієнтів.

З 7 грудня у громадському транспорті буде обмеження - 50% від місткості транспортного засобу. Також учні з 1 по 4 класи продовжать навчатися очно, а 5-6-их - дистанційно.

Крім того, вищу, професійну, неформальна освіта може проходити тільки в дистанційній формі, а практичні заняття - в індивідуальному порядку.

На кордонах буде введений посилений контроль, щоб люди, які прямують до Латвії заповнювали електронні анкети.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Латвії Кришьяніс Кариньш закликав уряд негайно посилити карантинні обмеження і продовження дії режиму надзвичайної ситуації.