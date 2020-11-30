В Латвии намерены ужесточить карантин

Фото: Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал правительство немедленно ужесточить карантинные ограничений и продление действия режима чрезвычайной ситуации. По его словам, в стране критическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает Delfi.

Кариньш заявил, что введенные правительством ограничения не работают как надо и заболеваемость растет. В связи с этим режим ЧС в Латвии должен быть продлен.

"Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость Covid-19, и, к сожалению, увеличивается и смертность", - заявил он.

При этом премьер назвал текущую ситуацию "серьезнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости".

Премьер-министр предложит ввести требование об обязательном ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

Также правительство может вернуть принцип "два человека, два метра", который практиковался весной. Так, люди, которые не являются членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

Кроме того, чрезвычайную ситуацию в стране могут продлить до 11 января следующего года.

Напомним, власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения. Он продлится в стране как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

Вместе с тем недавно правительство Латвии приняло решение штрафовать людей, которые не носят маски в общественных местах. Размер штрафа колеблется от 10 до 50 евро.