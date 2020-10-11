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В Латвии призвали ЕС расширить санкции против Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призвал Европейский союз расширить персональные санкции против Беларуси. Министр призывает наказать виновных в репрессиях, избиениях и задержаниях протестующих.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ринкевичс отреагировал на жестокое обращение силовиков с митингующими во время сегодняшних акций протеста в Беларуси.

"Воскресение было особенно жестоким. Евросоюз должен расширить свой список санкций против виновных, мы будем продолжать настаивать на этом вопросе дальше", - подчеркнул глава МИД Латвии.

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Напомним, сегодня в Беларуси снова прошли акции протеста против режима Александра Лукашенко. Силовики разогнали протестующих в Минске и крупных городах страны.

В столице Беларуси против митингующих применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Один из случаев применения спецсредств был зафиксирован вблизи стелы "Минск - город герой".

Также РБК-Украина писало, что протестующих в Минске разгоняли водометами.

По последним данным правозащитников, во время сегодняшних протестов в Беларуси силовики задержали более 250 человек, среди них много журналистов.

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