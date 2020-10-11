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У Латвії закликали ЄС розширити санкції проти Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс закликав Європейський союз розширити персональні санкції проти Білорусі. Міністр закликає покарати винних у репресіях, побитті та затриманнях протестувальників.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Рінкевичс відреагував на жорстоке поводження силовиків з мітингувальниками під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі.

"Неділя була особливо жорстокою. Євросоюз повинен розширити свій список санкцій проти винних, ми будемо продовжувати наполягати на цьому питанні далі", - наголосив глава МЗС Латвії.

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Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову пройшли акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Силовики розганяли протестувальників у Мінську та великих містах країни.

У столиці Білорусі проти мітингарів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Один із випадків застосування спецзасобів було зафіксовано поблизу стели "Мінськ - місто герой".

Також РБК-Україна писало, що протестувальників у Мінську розганяли водометами.

За останніми даними правозахисників, під час сьогоднішніх протестів у Білорусі силовики затримали понад 250 осіб, серед них багато журналістів.

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