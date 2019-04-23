В Латвии признали конституционным переход русских школ на латышский язык

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Реформу утвердили весной прошлого года

Конституционный суд Латвии признал, что переход школ национальных меньшинств на латышский язык соответствует Конституции страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод всех средних школ в стране на латышский язык после 2021 года.

"Поправки к закону об образовании" и "Поправки к закону об общем образовании" соответствуют второму предложению ст. 91 Конституции и ст. 114 Конституции", - указано в решении суда.

Добавим, что представители русскоязычного меньшинства выступали с критикой реформы.

Напомним, в марте 2018-го Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против.

Как писало РБК-Украина, президент Латвии подчеркивал, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование.

Добавим, в конце апреля прошлого года суд в Латвии арестовал защитника русскоязычных школ.