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В Латвии признали конституционным переход русских школ на латышский язык

Новости » Политика    23.04.2019 - 14:39
В Латвии признали конституционным переход русских школ на латышский язык
Иллюстративное фото (lv.sputniknew)

Реформу утвердили весной прошлого года

Конституционный суд Латвии признал, что переход школ национальных меньшинств на латышский язык соответствует Конституции страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Стоит отметить, что в апреле прошлого года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод всех средних школ в стране на латышский язык после 2021 года.

"Поправки к закону об образовании" и "Поправки к закону об общем образовании" соответствуют второму предложению ст. 91 Конституции и ст. 114 Конституции", - указано в решении суда.

Добавим, что представители русскоязычного меньшинства выступали с критикой реформы.

Напомним, в марте 2018-го Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против.

Как писало РБК-Украина, президент Латвии подчеркивал, что обучение в средней школе на государственном языке обеспечит равные возможности всем молодым людям получить качественное образование.

Добавим, в конце апреля прошлого года суд в Латвии арестовал защитника русскоязычных школ.

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