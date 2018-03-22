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Сейм Латвии утвердил переход школ нацменьшинств на госязык

НовостиПолитика    22.03.2018 - 19:07
Фото: Сейм Латвии (flickr.com Saeima)
Фото: Сейм Латвии (flickr.com Saeima)

Поправки поддержали 58 депутатов

Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Поправки поддержали 58 депутатов, 18 - проголосовали против, передает DELFI.

Сообщается, что подготовленный Министерством образования и науки Латвии проект поправок предусматривает провести реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным.

В начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке. В средней школе (10-12-е классы) - обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком.

Напомним, Кабинет министров Латвии одобрил во вторник, 23 января, перевод средних школ на государственный язык.

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Теги: Латвия
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