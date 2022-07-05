UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Латвии планируют ввести обязательную военную службу

Фото: Артис Пабрикс, министр обороны Латвии (flickr by Saeima)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Латвии заявили о намерениях ввести в стране общую военную службу и составили план внедрения нововведений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA, об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам чиновника, обязательная военная служба будет внедряться поэтапно в течении пяти лет. Уже с начала 2023 года должна начаться первая фаза, во время которой призыв будет добровольным.

Он добавил, что призыв будет проходить два раза в год - первого января и первого июля. Будет доступно четыре варианта службы: общая военная служба; служба в национальной гвардии 20 дней в году в течение пяти лет; курс командира подразделения в университете; альтернативная военная служба. Служба будет длится 11 месяцев.

При этом обязательному призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

Государство будет компенсировать призывникам 400 евро на ежедневные расходы, а также оплачивать питание и проживание в бараках.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила недовольство планом НАТО по защите стран Балтии в случае войны.

Также мы писали, что Испания разместила батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в Латвии в рамках наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияПризыв в армию