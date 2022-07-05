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У Латвії планують ввести обов'язкову військову службу

Фото: Артіс Пабрікс, міністр оборони Латвії (flickr by Saeima)
Автор: Іван Носальський

У Міноборони Латвії заявили про наміри ввести в країні загальну військову службу і склали план впровадження нововведень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на LETA, про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

За словами чиновника, обов'язкова військова служба буде впроваджуватися поетапно протягом п'яти років. Вже з початку 2023 року має розпочатися перша фаза, під час якої призов буде добровільним.

Він додав, що призов буде проходити два рази на рік - першого січня і першого липня. Буде доступно чотири варіанти служби: загальна військова служба; служба в Національній гвардії 20 днів на рік протягом п'яти років; курс командира підрозділу в університеті; альтернативна військова служба. Служба триватиме 11 місяців.

При цьому обов'язковому призову підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 27 років. Жінки зможуть служити добровільно.

Держава компенсуватиме призовникам 400 євро на щоденні витрати, а також оплачуватиме харчування та проживання в бараках.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила незадоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії у разі війни.

Також ми писали, що Іспанія розмістила батарею зенітних ракетних комплексів Nasams в Латвії в рамках нарощування присутності НАТО в Балтійському регіоні.

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