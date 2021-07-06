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Латвия хочет лотереей ускорить вакцинацию от COVID. Главный приз - 100 000 евро

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Рига, Вторник 06 июля 2021 11:50
Латвия хочет лотереей ускорить вакцинацию от COVID. Главный приз - 100 000 евро Фото: вакцинированные в Латвии могут выиграть 100 000 евро (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Латвии готовит лотерею, чтобы ускорить вакцинацию от COVID в стране. Главный приз определен в размере 100 00 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ERR.

Сообщается, что лотерея запланирована на август. Предполагается, что на повысит интерес населения к вакцинации.

"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - заявил глава отдела Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Латвии Юрий Перевощиков.

Ожидается, что розыгрыш будет проводиться с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до 100 000 евро.

Кроме того, правительство Латвии думает над тем, чтобы сделать вакцинацию в некоторых сферах обязательной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии еженедельно будут проводить лотерею среди вакцинированных с фондом 2 млн евро.

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Латвия лотереи Вакцинация
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