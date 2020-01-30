В Латвии хотят ужесточить ответственность за ложные новости

В Латвии несколько депутатов подали в парламент поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за распространение фальшивых новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщается, поправки разработал депутат новой Консервативной партии Улдис Будрикис, отреагировав на возмущение общества бизнесом владельцев кликбейт-порталов и недавний фейк о распространении коронавирус в Латвии.

Он объяснил, что в Латвии по-прежнему растет популярность кликбейт-порталов, которые зарабатывают на автоматизированной рекламе. Поэтому все чаще в информационном поле Латвии появляются лже-новости и искаженная информация, цель которой является паника и тревога среди населения.

Согласно опросу жителей, проведенному в 2018 году, 32% людей верят информации, которую публикуют в соцсетях, а 22% делятся информацией, не проверив ее правдоподобность.

Напомним, Агентство передовых исследовательских проектов Министерства обороны США заказало разработку программного обеспечения для противодействия масштабным кампаниям по дезинформации в СМИ. Задачей программы Semantic Forensics будет выявление лживой информации среди 500 тыс. рассказов, фотографий, видео- и аудиоматериалов в соцсетях.

Кроме того, сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март 2019 года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и спам. При этом большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации - до того момента, как другие пользователи могли увидеть их.