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В Латвии хотят ограничить использование русского языка

Фото: Латвия может ограничить использование русского языка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия может на законодательном уровне ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Латвии Яниса Борданса в комментарии Delfi.

По его словам, Минюст уже работает над соответствующим законом. Он мог бы вытекать из языкового референдума, который провели в Латвии еще в 2012 году. Тогда 74,8% голосов было против русского языка как второго государственного.

Министр добавил, что жители Латвии имеют возможность использовать два языка. Однако, если ограничить сферы, где можно использовать русский, латышский язык будет развиваться.

"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", - объяснил Борданс.

Напомним, ранее Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма из-за войны в Украине.

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