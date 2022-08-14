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У Латвії хочуть обмежити використання російської мови

Фото: Латвія може обмежити використання російської мови (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія може на законодавчому рівні обмежити використання російської мови на роботі і в громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Латвії Яніса Борданса в коментарі Delfi.

За його словами, Мін'юст вже працює над відповідним законом. Він міг би випливати з мовного референдуму, який провели в Латвії ще у 2012 році. Тоді 74,8% голосів було проти російської мови як другої державної.

Міністр додав, що жителі Латвії мають можливість використовувати дві мови. Однак, якщо обмежити сфери, де можна використовувати російську, латиська мова буде розвиватися.

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова повинна використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", - пояснив Борданс.

Нагадаємо, раніше Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму через війну в Україні.

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