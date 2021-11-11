В Латвии депутаты без COVID-вакцины не будут допущены на заседания парламента

В четверг 11 ноября, Сейм Латвии поддержал законопроект, который запрещает депутатам без вакцинации от коронавируса принимать участие в парламентских заседаниях. Также работать очно нельзя будет депутатам и без документа о выздоровлении от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Большинство проголосовало "за" законопроект "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и комиссий на очных заседаниях". В основном были против члены парламентской оппозиции.

В законопроекте говорится, что с 15 ноября депутат Сейма сможет участвовать в очных заседаниях, если предъявит сертификат о вакцинации от COVID или заключение врачей, что подтверждает выздоровление от коронавируса.

В случае нарушения депутатов будут штрафовать на 20% от месячной зарлаты за каждое очное заседание Сейма.

Целесообразность данного законопроекта будут оценикать несколько раз в месяц. Пока срок его действия - до 1 июля 2022 года.