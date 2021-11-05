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В Латвии будут выплачивать компенсации в случае осложнений после COVID-вакцинации 

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Латвия, Пятница 05 ноября 2021 08:37
В Латвии будут выплачивать компенсации в случае осложнений после COVID-вакцинации  Фото: в Латвии будут выплачивать компенсации в случае осложнений после COVID-вакцинации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Латвии будут возмещать ущерб в случае средних и тяжелых осложнений после вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение принял Сейм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечено, что в первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась лишь в случае серьезных осложнений, "когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда".

Однако в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен "умеренный вред".

Власти заявляют, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет только один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на ее лечение.

"Не справедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов", - говорится в сообщении.


Напомним, Сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, не имеющих COVID-сертификатов.

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Латвия Вакцина от коронавируса
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