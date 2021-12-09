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В Латвии депутата Сейма подозревают в шпионаже в пользу России

Автор: Сергей Пышкин

В Латвии Сейм согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Яниса Адамсона. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Генеральная прокуратура обвиняет Адамсона по нескольким статьям, а именно:

  • шпионаж;
  • мошенничество;
  • незаконное хранение боеприпасов.

Политика подозревают в том, что он передавал России информацию об армейских закупках Латвии, бюджете, восточной границе и позиции чиновников стран Балтии по трубопроводу "Северный поток-2".

Сейм, со своей стороны, принял решение о возбуждении дела против депутата после того, как заслушал отчет комиссии по вопросам мандата, этики и представления.

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