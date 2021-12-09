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У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Автор: Сергій Пишкін

У Латвії Сейм погодив порушення кримінальної справи проти депутата Яніса Адамсона. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LSM.

Генеральна прокуратура звинувачує Адамсона за декількома статтями, а саме:

  • шпигунство;
  • шахрайство;
  • незаконне зберігання боєприпасів.

Політика підозрюють у тому, що він передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії, бюджет, східний кордон й позицію чиновників країн Балтії щодо трубопроводу "Північний потік-2".

Сейм, зі свого боку, прийняв рішення про порушення справи проти депутата після того, як заслухав звіт комісії з питань мандату, етики й подання.

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