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В Латвии по делу о шпионаже в пользу РФ задержали экс-сотрудников служб безопасности

Автор: Артур Родивилов

В Латвии задержали экс-сотрудников служб безопасности. Они проходят по делу обвиняемого в шпионаже в пользу России депутата Сейма Яниса Адамсонса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Латвийское телевидение.

Среди задержанных по делу Адамсонса - гражданин России Геннадий Силонов, который работал в КГБ Латвийской ССР. Он до сих пор находится под стражей и свою вину не признает.

Как указала телеканалу его адвокат Имма Янсоне, согласно материалам дела, Силонов обвиняется в том, что планировал предоставить информацию, а не непосредственно передавал.

Из общего расследования по делу Адамсонса отдельное уголовное дело возбуждено в отношении еще двух лиц.

Одним из задержанных является бывший сотрудник КГБ Андрис Страутманис, который во времена уже независимой Латвии работал в Полиции безопасности республики (ныне Служба государственной безопасности).

В свою очередь четвертым задержанным является еще один бывший сотрудник Полиции безопасности Артурс Шмаукстелис, который оставил службу десять лет назад и до августа прошлого года работал в муниципальной полиции города Адажи.

Ранее Сейм согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Яниса Адамсона.

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Латвия