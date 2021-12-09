ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Латвии депутата Сейма подозревают в шпионаже в пользу России

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 16:34
В Латвии депутата Сейма подозревают в шпионаже в пользу России Фото: депутат Сейма Латвии Янис Адамсон (twitter.com/lv_votes)
Автор: Сергей Пышкин

В Латвии Сейм согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Яниса Адамсона. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Генеральная прокуратура обвиняет Адамсона по нескольким статьям, а именно:

  • шпионаж;
  • мошенничество;
  • незаконное хранение боеприпасов.

Политика подозревают в том, что он передавал России информацию об армейских закупках Латвии, бюджете, восточной границе и позиции чиновников стран Балтии по трубопроводу "Северный поток-2".

Сейм, со своей стороны, принял решение о возбуждении дела против депутата после того, как заслушал отчет комиссии по вопросам мандата, этики и представления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Российская Федерация
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи