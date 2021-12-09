В Латвии депутата Сейма подозревают в шпионаже в пользу России
Фото: депутат Сейма Латвии Янис Адамсон (twitter.com/lv_votes)
В Латвии Сейм согласовал возбуждение уголовного дела против депутата Яниса Адамсона. Его подозревают в шпионаже в пользу России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LSM.
Генеральная прокуратура обвиняет Адамсона по нескольким статьям, а именно:
- шпионаж;
- мошенничество;
- незаконное хранение боеприпасов.
Политика подозревают в том, что он передавал России информацию об армейских закупках Латвии, бюджете, восточной границе и позиции чиновников стран Балтии по трубопроводу "Северный поток-2".
Сейм, со своей стороны, принял решение о возбуждении дела против депутата после того, как заслушал отчет комиссии по вопросам мандата, этики и представления.