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В Латвії у справі про шпигунство на користь РФ затримали екс-співробітників служб безпеки

Автор: Артур Родивилов

У Латвії затримали ексспівробітників служб безпеки. Вони проходять у справі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії депутата Сейму Яніса Адамсонса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Латвійське телебачення.

Серед затриманих у справі Адамсонса - громадянин Росії Геннадій Сілонов, який працював у КДБ Латвійської РСР. Він досі перебуває під вартою і свою провину не визнає.

Як вказала телеканалу його адвокат Імма Янсоне, згідно з матеріалами справи, Сілонов звинувачується в тому, що планував надати інформацію, а не безпосередньо передавав.

Із загального розслідування у справі Адамсонса окрему кримінальну справу порушено проти ще двох осіб.

Одним із затриманих є колишній співробітник КДБ Андріс Страутманіс, який за часів вже незалежної Латвії працював у Поліції безпеки республіки (нині Служба державної безпеки).

Своєю чергою четвертим затриманим є ще один колишній співробітник поліції безпеки Артурс Шмаукстеліс, який залишив службу десять років тому і до серпня минулого року працював у муніципальній поліції міста Адажі.

Раніше Сейм погодив порушення кримінальної справи проти депутата Яніса Адамсона.

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Латвія