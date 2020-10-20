В Латвии будут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

В Латвии собираются штрафовать за отсутствие медицинской маски у граждан в общественном месте. Сумма штрафа составит до 50 евро.

Об этом сообщает Lsm.lv.

Постановление о наказании за нарушение утвердило правительство, теперь его должен принять Сейм.

Предусмотрено, что человеку, не прикрывающему в общественном месте рот и нос могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере от 10 до 50 евро. Размер наказания устанавливает муниципальная или государственная полиция.

Ранее сообщалось, что Альпийский регион на юге Германии объявил о введении полного карантина. Это первое подобное решение в стране с момента первой волны коронавируса.

Также правительство Испании рассматривает введение комендантского часа в отдельных регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но решение может быть сложно принять.

Кроме этого, власти в Бухаресте (Румыния) приняли решение с 20 октября закрыть рестораны, развлекательные заведения и школы. Такое ужесточение карантина связано с увеличением числа новых случаев коронавируса.