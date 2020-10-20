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В Бухаресте снова закрывают школы, рестораны и кинотеатры

Бухарест, Вторник 20 октября 2020 16:28
В Бухаресте снова закрывают школы, рестораны и кинотеатры
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Власти в Бухаресте (Румыния) приняли решение с 20 октября закрыть рестораны, развлекательные заведения и школы. Такое ужесточение карантина связано с увеличением числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Digi24.

Как сообщается, в городе будут отменены все культурные мероприятия в помещениях. Школьники перейдут на дистанционное обучение, но детсады и внеклассные кружки пока могут продолжить работу. В высших учебных заведениях решение о дистанционном обучении оставили за руководством.

Кроме того, до 2 ноября маски станут обязательными во всех общественных местах. Отмечается, что на Бухарест приходится большинство случаев заражения COVID-19 в стране. В целом в Румынии за последние сутки зарегистрировали около 3400 случаев коронавируса, что является новым антирекордом.

Напомним, ранее правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами "желтой зоны" карантина.

Кроме того, министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

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