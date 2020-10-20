У Латвії будуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях

У Латвії збираються штрафувати за відсутність медичної маски у громадян в громадському місці. Сума штрафу складе до 50 євро.

Про це повідомляє Lsm.lv.

Постанову про покарання за порушення затвердив уряд, тепер його має схвалити Сейм.

Передбачено, що людині, яка не прикриває в громадському місці рот і ніс можуть винести попередження або виписати штраф в розмірі від 10 до 50 євро. Розмір покарання встановлює муніципальна або державна поліція.

Раніше повідомлялося, що Альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про введення повного карантину. Це перше подібне рішення в країні з моменту першої хвилі коронавіруса.

Також уряд Іспанії розглядає введення комендантської години в окремих регіонах через зростання захворюваності коронавірусом. Але рішення може бути складно прийняти.

Крім цього, влада в Бухаресті (Румунія) прийняли рішення з 20 жовтня закрити ресторани, розважальні заклади і школи. Таке посилення карантину пов'язано зі збільшенням числа нових випадків коронавірусу.