В Латвии в ближайшие дни начнется строительство забора на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила, что в ближайшие дни на границе с Беларусью начнется строительство забора из колючей проволоки. Его длина составит 37 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Сейчас мы можем начать строительство забора из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе. Протяженность забора составит 37 км, он будет размещаться на критических участках", - сказала министр.

При этом она не назвала точную стоимость строительства стены, добавив, что речь может идти о нескольких миллионах евро.