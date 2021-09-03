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У Латвії в найближчі дні почнеться будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва повідомила, що в найближчі дні на кордоні з Білоруссю почнеться будівництво паркану з колючого дроту. Його довжина складе 37 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Зараз ми можемо почати будівництво паркану з колючого дроту на латвійсько-білоруському кордоні. Протяжність паркану складе 37 км, він буде розміщуватися на критичних ділянках", - сказала міністр.

При цьому вона не назвала точну вартість будівництва стіни, додавши, що мова може йти про кілька мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно на територію Литви через білоруський кордон увірвалася рекордна кількість нелегальних мігрантів.

Зазначимо, Європейське агентство кордонів і берегової лінії Frontex заявило, що нелегалів до кордону Литви супроводжують білоруські прикордонники.

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