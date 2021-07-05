Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины военные комплектующие

Пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни пресекли незаконную транспортировку предметов военного назначения с территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ГПСУ.
Как отмечает орган, в результате проверки автомобиля "Фольксваген", в багажном отделении пограничники обнаружили более шестисот предметов военного назначения.
Среди найденного:
ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова;
рукоятка к штык-ножам;
сумки для гранат;
шлемы;
Гражданин Латвии, со своей стороны, отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией.
Отметим, что в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.