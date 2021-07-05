UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины военные комплектующие

Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни пресекли незаконную транспортировку предметов военного назначения с территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ГПСУ.

Как отмечает орган, в результате проверки автомобиля "Фольксваген", в багажном отделении пограничники обнаружили более шестисот предметов военного назначения.

Среди найденного:

  • ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова;

  • рукоятка к штык-ножам;

  • сумки для гранат;

  • шлемы;

Гражданин Латвии, со своей стороны, отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией.

Отметим, что в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львоворужиепограничникикомплектующие