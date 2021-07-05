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Латвієць намагався незаконно вивезти з України військові комплектуючі

Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники Львівського загону та співробітники митниці викрили незаконне транспортування предметів військового призначення з території України. Зловмисником виявився громадянин Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначає орган, внаслідок перевірки автомобіля "Фольксваген", у багажному відділені прикордонники виявили більше ніж шістсот предметів військового призначення.

Серед знайденого:

  • ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова;

  • руків’я до багнет-ножів;

  • підсумки для гранат;

  • шоломи;

Громадянин Латвії, зі свого боку, відзначив, що придбав комплектуючі військового призначення в Україні, оскільки захоплюється історичною реконструкцією.

Відзначимо, що відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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