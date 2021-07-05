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Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины военные комплектующие

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Львов, Понедельник 05 июля 2021 16:39
Латвиец пытался незаконно вывезти из Украины военные комплектующие Фото: Латвиец пытался транспортировать военные комплектующие из Украины (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники Львовского отряда и сотрудники таможни пресекли незаконную транспортировку предметов военного назначения с территории Украины. Злоумышленником оказался гражданин Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ГПСУ.

Как отмечает орган, в результате проверки автомобиля "Фольксваген", в багажном отделении пограничники обнаружили более шестисот предметов военного назначения.

Среди найденного:

  • ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова;

  • рукоятка к штык-ножам;

  • сумки для гранат;

  • шлемы;

Гражданин Латвии, со своей стороны, отметил, что приобрел комплектующие военного назначения в Украине, поскольку увлекается исторической реконструкцией.

Отметим, что в соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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Львов оружие пограничники комплектующие
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