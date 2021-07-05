Латвієць намагався незаконно вивезти з України військові комплектуючі
Прикордонники Львівського загону та співробітники митниці викрили незаконне транспортування предметів військового призначення з території України. Зловмисником виявився громадянин Латвії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначає орган, внаслідок перевірки автомобіля "Фольксваген", у багажному відділені прикордонники виявили більше ніж шістсот предметів військового призначення.
Серед знайденого:
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ударно-спускові механізми до самозарядного карабіна Сімонова;
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руків’я до багнет-ножів;
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підсумки для гранат;
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шоломи;
Громадянин Латвії, зі свого боку, відзначив, що придбав комплектуючі військового призначення в Україні, оскільки захоплюється історичною реконструкцією.
Відзначимо, що відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.