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В Латинской Америке будут майнить Bitcoin на вулканах

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Эль-Сальвадор, Воскресенье 13 июня 2021 11:16
В Латинской Америке будут майнить Bitcoin на вулканах Фото: вулканы будут использовать для майнинга криптовалюты (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Республике Эль-Сальвадор (Латинская Америка) собираются добывать криптовалюту Bitcoin, используя энергию вулканов. План мощностей для майнинга разработает государственный производитель электроэнергии LaGeo.

Об этом сообщил в Twitter президент страны Найиб Букеле.

Сообщается, что компания LaGeo добывает электроэнергию из геотермальных источников (горячие источники, термальные подземные воды). Геотермальная энергия использует тепло, удерживаемое под землей, для производства электроэнергии.

Для этого бурят глубокие скважины (4-5 км), чтобы получать энергию из пара, который перегревается за счет магмы.

"Наши инженеры только что проинформировали меня, что они пробурили новую скважину, которая будет обеспечивать приблизительно 95 МВт 100% чистой геотермальной энергии от наших вулканов. Начинаем проектировать полноценный майнинг-хаб Bitcoin вокруг скважин", - написал Букеле.

Напомним, в китайском Синьцзяне запретили майнинг криптовалюты.

Отметим, Киберполиция Украины выступает за легализацию криптовалют.

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