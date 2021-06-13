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У Латинській Америці будуть майнити Bitcoin на вулканах

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Ель-Сальвадор, Неділя 13 червня 2021 11:16
У Латинській Америці будуть майнити Bitcoin на вулканах Фото: вулкани будуть використовувати для майнінгу криптовалюти (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Республіці Ель-Сальвадор (Латинська Америка) збираються добувати криптовалюту Bitcoin, використовуючи енергію вулканів. План потужностей для майнінгу розробить державний виробник електроенергії LaGeo.

Про це повідомив у Twitter президент країни Найіб Букеле.

Повідомляється, що компанія LaGeo видобуває електроенергію з геотермальних джерел (гарячі джерела, термальні підземні води). Геотермальна енергія використовує тепло, що зберігається під землею, для виробництва електроенергії.

Для цього бурять глибокі свердловини (4-5 км), щоб отримувати енергію з пари, яка перегрівається за рахунок магми.

"Наші інженери тільки що поінформували мене, що вони пробурили нову свердловину, яка буде забезпечувати приблизно 95 МВт 100% чистої геотермальної енергії від наших вулканів. Починаємо проектувати повноцінний майнінг-хаб Bitcoin навколо скважин", - написав Букеле.

Нагадаємо, у китайському Сіньцзяні заборонили майнінг криптовалюти.

Зазначимо, Кіберполіція України виступає за легалізацію криптовалют.

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