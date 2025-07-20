Латиніна, Балашов, Королевська: що відомо про пропагандистів під санкціями Зеленського

Сьогодні, 20 липня, Зеленський запровадив санкції проти трьох українців та двох росіян, які активно підтримували російську агресію та брали участь в просуванні антиукраїнських наративів.

Що відомо про проросійських пропагандистів

Юлія Латиніна - російська журналістка, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно з’являлася в ефірах разом з Олексієм Арестовичем та іншими публічними фігурами, що відкрито засуджували дії Кремля та підтримували Україну.

У 2022 році Латиніна критикувала дії російської армії, розповідала про воєнні злочини та заявляла про неминучу поразку російського диктатора Володимира Путіна.

Вона навіть публікувалася в українських медіа й тривалий час мала репутацію союзниці України в інформаційній боротьбі.

Проте з часом її риторика зазнала значних змін.

Перші ознаки розвороту стали помітні після публічної суперечки з Віталієм Портніковим, де Латиніна відстоювала типову для "ліберальних росіян" позицію.

На сьогодні ж її висловлювання дедалі більше перегукуються з наративами кремлівської пропаганди.

Андрій Серебрянський, український відеоблогер, який також відомий як Андрій Луганський. Блогер ще у 2022 році виїхав до Канади.

А на своєму каналі вже неодноразово поширював наративи Кремля, а саме: у своїх відео часто дискредитує мобілізацію в Україні.

Серебрянський також був кандидатом в народні депутати від партії Європейська солідарність.

Геннадій Балашов - український підприємець, блогер, політик та громадський діяч, лідер політичної партії "5.10". Свого часу був учасником Євромайдану.

У 2022 році Балашов переїхав в штат Флорида, США. Ще у часи свого депутатства свідомо відмовлявся виступати державною мовою, а в ефірах говорив виключно російською мовою.

З його боку неодноразово лунали лозунги, що українська культура не зможе розвинутися в рамках української мови через "обмеженість цільової аудиторії".

Значного резонансу набуло висловлювання Балашова, у якому він назвав "тварюками" людей, що пропонують перейти на українську мову. Він і досі активно захищає права російської мови в Україні.

Наталія Королевська - проросійська політична діячка, яка з 2012 по 2014 роки обіймала посаду міністра соцполітики в Україні.

Примітно, що у 2022 році, пропустила всі засідання у Верховній раді, а з початком військового вторгнення Росії до України виїхала за межі України.

У грудні 2022 року НАЗК виявило факти можливого незаконного збагачення депутатки Наталії Королевської на майже 50 млн грн і умисне внесення недостовірних даних до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн. Справу скерували до САП і НАБУ.

Вже 15 червня 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишню проросійську народну депутатку Королевську. НАБУ і САП заочно повідомили про підозру Наталії Королевській у недостовірному декларуванні.

Зауважимо також, що ще 9 травня 2016 року та у червні 2017-го Королевську обливали зеленкою і закидали яйцями на знак обурення через її підтримку сепаратизму.

Тетяна Аксьоненко - російська військова кореспондентка. Проти Аксьоненко запроваджено повний пакет санкцій, включаючи заборону на в’їзд до України, блокування активів і обмеження доступу до ресурсів, пов’язаних із її діяльністю.

Вона також вважається однією з адміністраторів російського пропагандистського Telegram- та YouTube- каналів "Архангел спецназа".