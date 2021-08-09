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Лапутина рассказала, как решают проблемы с трудоустройством ветеранов

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 11:01
Лапутина рассказала, как решают проблемы с трудоустройством ветеранов Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, как решают проблемы с трудоустройством ветеранов. За прошлый год было трудоустроено 6,1 тысячи ветеранов.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.

В министерстве планируют создать онлайн-платформу развития ветеранского бизнеса, которую назвали "OLX для ветеранов".

Эта платформу создадут чтобы ветераны имели бесплатную рекламную площадку для себя, относительно своей продукции, наличия рабочих мест, поиска бизнес-партнеров и тому подобное.

"Мы говорим о том, что надо развивать ветеранский бизнес. У многих из защитников меняется подход к жизни после войны", - сообщила Лапутина.

Министр также хочет, чтобы ветераны шли на государственную службу.

Напомним, в Украине запустят электронный реестр ветеранов.

Кроме того, в Украине появится ветеранский фонд.

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