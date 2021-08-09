Лапутина рассказала, как решают проблемы с трудоустройством ветеранов
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, как решают проблемы с трудоустройством ветеранов. За прошлый год было трудоустроено 6,1 тысячи ветеранов.
Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.
В министерстве планируют создать онлайн-платформу развития ветеранского бизнеса, которую назвали "OLX для ветеранов".
Эта платформу создадут чтобы ветераны имели бесплатную рекламную площадку для себя, относительно своей продукции, наличия рабочих мест, поиска бизнес-партнеров и тому подобное.
"Мы говорим о том, что надо развивать ветеранский бизнес. У многих из защитников меняется подход к жизни после войны", - сообщила Лапутина.
Министр также хочет, чтобы ветераны шли на государственную службу.
Напомним, в Украине запустят электронный реестр ветеранов.
Кроме того, в Украине появится ветеранский фонд.