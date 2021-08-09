Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, як вирішують проблеми з працевлаштуванням ветеранів. За минулий рік було працевлаштовано 6,1 тисячі ветеранів.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

У міністерстві планують створити онлайн-платформу розвитку ветеранського бізнесу, яку назвали "OLX для ветеранів".

Цю платформу створять щоб ветерани мали безкоштовний рекламний майданчик для себе, щодо своєї продукції, наявності робочих місць, пошуку бізнес-партнерів тощо.

"Ми говоримо про те, що треба розвивати ветеранський бізнес. У багатьох із захисників змінюється підхід до життя після війни", - повідомила Лапутіна.

Міністр також хоче, щоб ветерани йшли на державну службу.