В Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет

Температурный рекорд зафиксировали в Лапландии. Там 4 июля зафиксировали 33,6 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Национальный метеорологический институт Финляндии зарегистрировал самую горячую температуру за июнь, начиная с 1844 года.
В Лапландии зафиксировали жару в 33,6 градуса по Цельсию. Это был самый жаркий с 1914 года день.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. В Организации Объединенных Наций его подтвердили.
На станции Эсперанса 6 февраля 2020 года зафиксировали 18,3 градуса по Цельсию. До этого был установлен рекорд - 17,5 по Цельсию. Он был зафиксирован в 2015 году.
Напомним, от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял. В 2017 году он откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти 6 000 квадратных километров.