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У Лапландії зафіксували найвищу температуру за понад сто років

Автор: Анастасія Рокитна

Температурний рекорд зафіксували у Лапландії. Там 4 липня зафіксували 33,6 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

Національний метеорологічний інститут Фінляндії зареєстрував найгарячішу температуру за червень, починаючи з 1844 року.

В Лапландії зафіксували спеку в 33,6 градуса за Цельсієм. Це був найспекотніший з 1914 року день.

Раніше повідомлялось, що в Антарктиді зафіксували температурний рекорд. В Організації Об'єднаних Націй його підтвердили.

На станції Есперанса 6 лютого 2020 року зафіксували 18,3 градуса за Цельсієм. До цього було встановлено рекорд - 17,5 за Цельсієм. Його було зафіксовано у 2015 році.

Нагадаємо, від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг.

Раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув. У 2017 році він відколовся від Антарктиди, його площа становила майже 6 000 квадратних кілометрів.

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