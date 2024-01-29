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Ландсбергіс: Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Для цього потрібна перемога України

Понеділок 29 січня 2024 09:12
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Ландсбергіс: Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Для цього потрібна перемога України Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Для цього необхідно, щоб Україна перемогла у війні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Це безперечно відбувається не вперше. І це безперечно турбує. Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його - це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не зупинено назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено", - сказав Ландсбергіс.

В іншому випадку, на думку литовського міністра, "нам доведеться запустити годинник до наступного разу".

"І ось тут це стає по-справжньому небезпечним. Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни", - зазначив глава МЗС Литви.

Можлива війна Росії та НАТО

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

Докладніше про військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.

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Литва Війна Росії проти України
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