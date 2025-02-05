На лампочці: чому не варто їздити на авто з порожнім баком

Звичка їздити "на лампочці" може пояснюватись різними причинами, але, певно, кожному такому водієві доводилося чути попередження про те, що так робити не бажано. Автожурналісти rbc.ua розбирались, чи так воно насправді.

Так звана лампочка – оранжевий індикатор критичного залишку пального – загорається, коли в баку залишається 5 – 10 літрів бензину чи дизеля. На яких більшість машин можуть проїхати порядку 50 – 100 кілометрів. Що дає змогу водієві, який їздить недалеко від домівки, практикувати поїздки з постійно активованим індикатором. Ще частіше зловживають такою можливістю власники автомобілів з ГБО, яким бензин потрібен тільки для запуску і короткого прогріву двигуна. Між тим, декілька побічних нюансів при подібному підході до заповнення бака справді можуть бути.

Що відбувається в порожньому бензобаку

Ми не хотіли називати ці три загрози міфами, але спробували спростувати чи підтвердити їх.

Двигун наїсться бруду. Перший аргумент, який приводять апологети повного бака – якщо пального тільки "на дні", то насос (він сидить на дні бака) забиратиме до магістралі і відповідно до двигуна забагато бруду і осадів. Які, мовляв протягом служби автомобіля накопичуються саме на дні. І трохи правди у цих побоюваннях є.

Ні, бруд у двигун не потрапить, бо його не пропустять сітка паливоприймача на насосі і розташований далі фільтр. Але при тому вони будуть засмічуватись з особливою інтенсивністю, адже концентрація бруду у малому об’ємі пального буде підвищеною. Тобто той, то звик їздити з мінімальним залишком пального, насправді змушений замінювати сіточку насоса і фільтр частіше. Звісно, якщо він не робить це планово, згідно з регламентом автовиробника.

Загроза насосу. Друга немов загроза їзди "на лампочці" – перегрів насоса, який має охолоджуватись пальним і який виявляється позбавленим стабільного охолодження, коли хапає повітря через його низький рівень. Міркування не позбавлене сенсу. Проте, більшість сучасних баків спроектовані так, що насос сидить у такому собі стакані, кількість пального в якому майже не змінюється при коливаннях невисокого рівня під час маневрування авто. Тобто в більшості випадків (принаймні, на сучасних моделях) насос від порожнього бака не страждає.

Конденсат. Нарешті, є ще один аспект порожнього бака – волога, яка конденсується на його вільних стінках взимку. Кажуть, що при порожньому баку, коли всі його стінки всередині контактують з повітрям, на них конденсується води більше, ніж після заправки "до повного". Теоретично це так, але на практиці аргумент притягнутий за вуха.

Адже волога у кількості, яка може становити загрозу, накопичується в баку роками. При тому що геть повним, коли від конденсату захищені всі його стінки і "дах", бак буває протягом дуже короткого часу. Та і зрештою, скільки б вологи на дні не зібралося, вона не пропускається вже сіткою паливоприймача. А ще на її шляху є як мінімум один паливний фільтр – не рахуючи ще однієї сітки, яка часто стоїть на вході в кожну форсунку.

Коротко

Отже, якщо вам дуже подобається кататись з порожнім баком "на лампочці" – катайтесь. Загрози, про які стільки говорять бувалі водії, для сучасних машин швидше теоретичні. Хоча якщо ви педантична і небайдужа людина та звикли підтримувати авто у гарному технічному стані, ті додаткові десять-п’ятнадцять літрів пального у баку не будуть зайвими.