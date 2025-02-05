На лампочке: почему не стоит ездить на авто с пустым баком

Привычка ездить "на лампочке" может объясняться разными причинами, но, вероятно, каждому такому водителю приходилось слышать предупреждения о том, что так делать не желательно. Автожурналисты rbc.ua разбирались, так ли оно на самом деле.

Так называемая лампочка - оранжевый индикатор критического остатка топлива - загорается, когда в баке остается 5 - 10 литров бензина или дизеля. На которых большинство машин могут проехать порядка 50 - 100 километров. Что позволяет водителю, который ездит недалеко от дома, практиковать поездки с постоянно активированным индикатором. Еще чаще злоупотребляют такой возможностью владельцы автомобилей с ГБО, которым бензин нужен только для запуска и короткого прогрева двигателя. Между тем, несколько побочных нюансов при подобном подходе к заполнению бака действительно могут быть.

Что происходит в пустом бензобаке

Мы не хотели называть эти три угрозы мифами, но попытались опровергнуть или подтвердить их.

Двигатель наестся грязи. Первый аргумент, который приводят апологеты полного бака - если топлива только "на дне", то насос (он сидит на дне бака) будет забирать в магистраль и соответственно в двигатель слишком много грязи и осадков. Которые, мол в течение службы автомобиля накапливаются именно на дне. И немного правды в этих опасениях есть.

Нет, грязь в двигатель не попадет, потому что ее не пропустят сетка топливоприемника на насосе и расположенный дальше фильтр. Но при этом они будут засоряться с особой интенсивностью, ведь концентрация грязи в малом объеме топлива будет повышенной. То есть тот, кто привык ездить с минимальным остатком топлива, на самом деле вынужден заменять сеточку насоса и фильтр чаще. Конечно, если он не делает это планово, согласно регламенту автопроизводителя.

Угроза насосу. Вторая словно угроза езды "на лампочке" - перегрев насоса, который должен охлаждаться топливом и который оказывается лишенным стабильного охлаждения, когда хватает воздух из-за его низкого уровня. Рассуждение не лишено смысла. Однако, большинство современных баков спроектированы так, что насос сидит в неком стакане, количество топлива в котором почти не меняется при колебаниях невысокого уровня во время маневрирования авто. То есть в большинстве случаев (по крайней мере, на современных моделях) насос от пустого бака не страдает.

Конденсат. Наконец, есть еще один аспект пустого бака - влага, которая конденсируется на его свободных стенках зимой. Говорят, что при пустом баке, когда все его стенки внутри контактируют с воздухом, на них конденсируется воды больше, чем после заправки "до полного". Теоретически это так, но на практике аргумент притянут за уши.

Ведь влага в количестве, которое может представлять угрозу, накапливается в баке годами. При том что совершенно полным, когда от конденсата защищены все его стенки и "крыша", бак бывает в течение очень короткого времени. Да и в конце концов, сколько бы влаги на дне не собралось, она не пропускается уже сеткой топливоприемника. А еще на ее пути есть как минимум один топливный фильтр - не считая еще одной сетки, которая часто стоит на входе в каждую форсунку.

Вкратце

Итак, если вам очень нравится кататься с пустым баком "на лампочке" - катайтесь. Угрозы, о которых столько говорят бывалые водители, для современных машин скорее теоретические. Хотя если вы щепетильный и неравнодушный человек и привыкли поддерживать авто в хорошем техническом состоянии, те дополнительные десять-пятнадцать литров топлива в баке не будут лишними.