Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі

В Україні з 1 червня 2023 року зросли тарифи на світло для побутових споживачів. Незалежно від обсягів споживання вартість однієї кіловат-години тепер становить 2,64 гривні.

РБК-Україна розповідає, як можна заощадити на оплаті за світло.

Заміна лампочок на світлодіодні

Заміна звичайних ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи є одним із найбільш очевидних способів економії. І хоча вони набагато дорожчі, витратитися варто. По-перше, вони служать набагато довше, а по-друге, на них дають гарантію від 1 до 3 років. Тобто, при виході з ладу в гарантійний термін, їх можна поміняти на нові.

У середньому взимку та восени в будинках світло горить близько 10 годин на добу, влітку - близько 2-3 годин. У такому режимі енергозберігаючі лампи окупляться за 5-6 місяців. Світлодіодні лампи в залежності від характеристик та бренду можуть опрацювати більше 30 000 годин. А це три з половиною роки безперервної роботи.

Вибір енергоефективної техніки

При виборі нової побутової техніки слід звертати увагу клас енергоефективності. Як правило, він позначається літерами латинського алфавіту. Найенергоефективніша техніка - та, яка має маркування "А" з плюсами.

Чим більше плюсів, тим менше побутовий пристрій споживає електрики. Використання техніки категорій А+ і А++ дозволяє заощадити близько 50% електроенергії, а категорія А+++ до 75% відповідно.

Завести нові звички

При дотриманні певних правил можна досягти економії і з тими приладами, які вже є вдома.

Наприклад, рекомендується відключати від мережі навіть неактивні чайники, блендери чи кавоварки. Кип'ятити - лише у потрібному обсязі, щоб не витрачати електроенергію на зайву воду. Чайники з невеликим обсягом дозволяють заощаджувати до 5 кВт на місяць.

Холодильники краще встановлювати у прохолодних приміщеннях. Це знизить кількість енергії, що споживається. Що стосується пральних машин, то не слід їх перевантажувати та обирати режим прання температурі 30-40°С, тому що 90% електроенергії витрачається на нагрівання. А сучасні порошки ефективні навіть у холодній воді.

Більше розумної техніки

Розумні розетки дозволяють налаштувати графік роботи приладів, наприклад, на нічні години. За наявності двозонного лічильника це дозволить заощадити на оплаті за світло.

Також можна використовувати світлорегулятори та датчики руху. Останні більше підійдуть для приватних будинків та котеджів, де часто забувають вимикати світло у підвалі, надворі чи на горищі. В умовах невеликої квартири витрачатися на датчики безглуздо.

Вони працюють залежно від ступеня яскравості та реагують на рух. Вдень світильники вимикаються автоматично, а вночі або при вході до кімнати автоматично ввмикаються.

Підключити нічний тариф

Нічний тариф враховується за наявності двозонного лічильника. Цей тариф вдвічі нижчий від звичайного, тобто "нічний кіловат" - з 23:00 до 07:00 - коштує 1,32 гривні.

Якщо сім'я споживає до 400 кВт-год електроенергії на місяць і переносить половину споживання на нічні години, то економія може досягати 20-25%. Коштують такі лічильники у межах 1500-3000 гривень. Установку потрібно погоджувати зі своїм оператором, як і підключення двозонного тарифу. Окупність залежить від обсягів споживання та може становити 1-2 роки.

Як правило, сучасна техніка має функцію відкладеного старту, за допомогою якої можна налаштувати запуск пральних машин, хлібопічок або мультварок після 23:00.