Лампочки, техника и не только: топ-5 лайфхаков как сэкономить на свете

В Украине с 1 июня 2023 года выросли тарифы на свет для бытовых потребителей. Независимо от объемов потребления стоимость одного киловатт-часа теперь составляет 2,64 гривны.

РБК-Украина рассказывает, как можно сэкономить на оплате за свет.

Замена лампочек на светодиодные

Замена обычных ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы является одним из наиболее очевидных способов экономии. И хотя они гораздо дороже, потратиться стоит. Во-первых, служат они гораздо дольше, а во-вторых, на них дают гарантию от 1 до 3 лет. То есть при выходе из строя в гарантийный срок их можно поменять на новые.

В среднем зимой и осенью в домах свет горит около 10 часов в сутки, летом - около 2-3 часов. В таком режиме энергосберегающие лампы окупятся через 5-6 месяцев. Светодиодные лампы в зависимости от характеристик и бренда могут проработать более 30 000 часов. А это три с половиной года беспрерывной работы.

Выбор энергоэффективной техники

При выборе новой бытовой техники следует обращать внимание на класс энергоэффективности. Как правило, он обозначается буквами латинского алфавита. Самая энергоэффективная техника - та, которая имеет маркировку "А" с плюсами.

Чем больше плюсов, тем меньше бытовой прибор потребляет электричества. Использование техники категорий А+ и А++ позволяет сэкономить около 50% электроэнергии, а категория А+++ до 75% соответственно.

Завести новые привычки

При соблюдении определенных правил можно добиться экономии и с теми приборами, которые уже есть у вас дома.

Например, рекомендуется отключать от сети даже неактивные чайники, блендеры или кофеварки. Кипятить - только в нужном объеме, чтобы не тратить электроэнергию на лишнюю воду. Чайники с небольшим объемом позволяют экономить до 5 кВт в месяц.

Холодильники лучше устанавливать в прохладных помещениях. Это снизит количество потребляемой энергии. Что касается стиральных машин, то не следует их перегружать и выбирать режим стирки температуре 30-40°С, потому что 90% электроэнергии тратится на нагрев. А современные порошки эффективны даже в холодной воде.

Больше умной техники

Умные розетки позволяют настроить график работы приборов, например, на ночные часы. При наличии двухзонного счетчика это позволит сэкономить на оплате за свет.

Также можно использовать светорегуляторы и датчики движения. Последние больше подойдут для частных домов и коттеджей, где часто забывают выключать свет в подвале, во дворе или на чердаке. В условиях небольшой квартиры тратиться на датчики бессмысленно.

Они работают в зависимости от степени яркости и реагируют на движение. Днем светильники выключаются автоматически, а ночью или при входе в комнату автоматически включатся.

Подключить ночной тариф

Ночной тариф учитывается при наличии двухзонного счетчика. Этот тариф в два раза ниже обычного, то есть "ночной киловатт" - с 23:00 до 07:00 - стоит 1,32 гривны.

Если семья потребляет до 400 кВт-ч электроэнергии в месяц и переносит половину потребления на ночные часы, то экономия может достигать 20-25%. Стоят такие счетчики в пределах 1500-3000 гривен. Установку нужно согласовывать со своим оператором, как и подключение двухзонного тарифа. Окупаемость зависит об объемов потребления и может составлять 1-2 года.

Как правило, у современной техники есть функция отложенного старта, с помощью которой можно настроить запуск стиральных машин, хлебопечек или мультварок после 23:00.