Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ

Як повідомляє видання, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день "Рамштайну" сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

Його заява викликала здивування, чому таке розпорядження віддається лише зараз, через майже рік повномасштабної війни та через такий час дискусій довкола надання Україні західних танків.

Журналісти Business Insider дізналися від кількох джерел у Міністерстві оборони, що Ламбрехт нібито дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу Leopard 1 і Leopard 2.

Можливими причинами цього називають прагнення не створювати додаткового тиску на уряд Олафа Шольца щодо потенційного постачання танків - з міркувань, що якби з’ясувалося, що Бундесвер рахує повністю боєздатні машини, то це могли би інтерпретувати як готовність надати їх.

У виданні зазначили, що журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.