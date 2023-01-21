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Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків у Німеччині, - ЗМІ

Фото: колишній міністр оборони Німеччинм Крістін Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за декілька днів до "Рамштайну", перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Як повідомляє видання, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день "Рамштайну" сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

Його заява викликала здивування, чому таке розпорядження віддається лише зараз, через майже рік повномасштабної війни та через такий час дискусій довкола надання Україні західних танків.

Журналісти Business Insider дізналися від кількох джерел у Міністерстві оборони, що Ламбрехт нібито дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу Leopard 1 і Leopard 2.

Можливими причинами цього називають прагнення не створювати додаткового тиску на уряд Олафа Шольца щодо потенційного постачання танків - з міркувань, що якби з’ясувалося, що Бундесвер рахує повністю боєздатні машини, то це могли би інтерпретувати як готовність надати їх.

У виданні зазначили, що журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.

Нагадаємо, Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Проте західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

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