RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ламбрехт перед увольнением запретила проверку запасов танков в Германии, - СМИ

Фото: бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая ушла в отставку за несколько дней до "Рамштайна", перед увольнением якобы дала указание не проводить инвентаризацию боевых танков Leopard и Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как сообщает издание, новый министр обороны Германии Борис Писториус в день "Рамштайна" сказал, что о поставках танков в Украину договориться не удалось, однако он поручил проверить запасы Leopard 2 в Германии.

Его заявление вызвало удивление, почему такое распоряжение отдается только сейчас, почти через год полномасштабной войны и через такое время дискуссий вокруг предоставления Украине западных танков.

Журналисты Business Insider узнали от нескольких источников в Министерстве обороны, что Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся у Бундесвера Leopard 1 и Leopard 2.

Возможными мотивами этого называют стремление не создавать дополнительного давления на правительство Олафа Шольца по поводу потенциальной поставки танков - из соображений, что если бы выяснилось, что Бундесвер считает полностью боеспособные машины, то это могли бы интерпретировать как готовность предоставить их.

В издании отметили, что журналисты отправили запрос Ламбрехт по этому поводу, но пока он остался без ответа.

Напомним, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Однако западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощь