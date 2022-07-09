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Лагуту звільнили з посади очільника Херсонської ОВА

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Субота 09 липня 2022 18:27
Лагуту звільнили з посади очільника Херсонської ОВА Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОДА Геннадія Лагуту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

В документі зазначається, що звільнення Лагути відбувається "відповідно з поданою ним заявою".

Водночас згідно з іншим указом, виконавцем обов'язків голови Херсонської ОВУ тимчасово був призначений Дмитро Бутрій.

Відзначимо, що Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів України погодив зняття з посади голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука.

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