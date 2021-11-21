Из лагеря на границе Беларуси госпитализировали десятки мигрантов. У некоторых из них COVID

Из логистического центра "Брузги", который белорусский режим установил вблизи границы с Польшей, госпитализировали несколько десятков мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС. Среди госпитализированных есть те, у кого подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Гродненской области Людмилу Кеду, которую цитирует агентство "РИА Новости" .

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - перинатальный центр. На сегодня увезли около 100 человек" - сказала Кеда.

По словам начальника управления, основные причины госпитализации - это пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта и различные травмы, полученные во время столкновений на границе с Польшей.

"Часть людей забрали с переохлаждением и простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила она.