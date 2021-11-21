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Из лагеря на границе Беларуси госпитализировали десятки мигрантов. У некоторых из них COVID

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Беларусь, Воскресенье 21 ноября 2021 19:41
Из лагеря на границе Беларуси госпитализировали десятки мигрантов. У некоторых из них COVID Фото: около 100 мигрантов попали в больницы (twitter.com HRDefsEN)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из логистического центра "Брузги", который белорусский режим установил вблизи границы с Польшей, госпитализировали несколько десятков мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС. Среди госпитализированных есть те, у кого подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления здравоохранения Гродненской области Людмилу Кеду, которую цитирует агентство "РИА Новости".

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - перинатальный центр. На сегодня увезли около 100 человек" - сказала Кеда.

По словам начальника управления, основные причины госпитализации - это пневмония, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта и различные травмы, полученные во время столкновений на границе с Польшей.

"Часть людей забрали с переохлаждением и простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила она.

Напомним, мигранты на белорусско-польской границе появились после того, как режим Александр Лукашенко пообещал гражданам стран Ближнего Востока коридор в Европу. Однако после того, как мигранты не смогли прорвать польскую границу, режим переместил их в логистический центр.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения вызвалась помочь мигрантам, которые находятся у польской границы.

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