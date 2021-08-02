В лагере мигрантов в Литве произошли беспорядки: полиция применила газ

По его данным, возмущение мигрантов вызвала нехватка спальных мешков, грязная питьевая вода и намокшие палатки. Нелегалы попытались сбежать из лагеря. Их остановила полиция с помощью слезоточивого газа и струи воды из пожарного шланга.

О пострадавших не сообщается. Полиция задержала двух человек. Их вывели из лагеря. Одного из них увели к машине скорой помощи.

Журналисты портала Delfi отметили, что возле лагеря мигрантов находится десять полицейских машин и карета скорой помощи. Также к месту происшествия привезли водомет, но он не применялся.

В палаточном лагере находится 380 мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы и Беларуси. Всего в него планируется поселить 800 нелегалов.