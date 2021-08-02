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В лагере мигрантов в Литве произошли беспорядки: полиция применила газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки из-за плохого содержания. Протестующих полиция разогнала с помощью воды из пожарного шланга и слезоточивого газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал LRT.

По его данным, возмущение мигрантов вызвала нехватка спальных мешков, грязная питьевая вода и намокшие палатки. Нелегалы попытались сбежать из лагеря. Их остановила полиция с помощью слезоточивого газа и струи воды из пожарного шланга.

О пострадавших не сообщается. Полиция задержала двух человек. Их вывели из лагеря. Одного из них увели к машине скорой помощи.

Журналисты портала Delfi отметили, что возле лагеря мигрантов находится десять полицейских машин и карета скорой помощи. Также к месту происшествия привезли водомет, но он не применялся.

В палаточном лагере находится 380 мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы и Беларуси. Всего в него планируется поселить 800 нелегалов.

Напомним, 1 августа на территорию Литвы из Беларуси ворвалось рекордное число нелегальных мигрантов - более 200 человек.

Отметим, Евросоюз призвал белорусские власти не шантажировать Литву нелегальными мигрантами. В Евросоюзе пригрозили Беларуси новыми санкциями.

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