У таборі мігрантів у Литві відбулися заворушення: поліція застосувала газ

За його даними, обурення мігрантів викликала нестача спальних мішків, брудна питна вода і намоклі намети. Нелегали спробували втекти з табору. Їх зупинила поліція за допомогою сльозогінного газу і струменя води з пожежного шланга.

Про постраждалих не повідомляється. Поліція затримала двох осіб. Їх вивели з табору. Одного з них повели до машини швидкої допомоги.

Журналісти порталу Delfi відзначили, що біля табору мігрантів знаходиться десять поліцейських машин і карета швидкої допомоги. Також до місця події привезли водомет, але він не застосовувався.

У наметовому таборі перебуває 380 мігрантів, які незаконно перетнули кордон Литви та Білорусі. Всього в нього планується поселити 800 нелегалів.