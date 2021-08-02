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У таборі мігрантів у Литві відбулися заворушення: поліція застосувала газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

У наметовому таборі на території полігону Руднинкай на кордоні Литви і Білорусі мігранти влаштували безлади через погане утримання. Протестувальників поліція розігнала за допомогою води з пожежного шланга і сльозогінного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал LRT.

За його даними, обурення мігрантів викликала нестача спальних мішків, брудна питна вода і намоклі намети. Нелегали спробували втекти з табору. Їх зупинила поліція за допомогою сльозогінного газу і струменя води з пожежного шланга.

Про постраждалих не повідомляється. Поліція затримала двох осіб. Їх вивели з табору. Одного з них повели до машини швидкої допомоги.

Журналісти порталу Delfi відзначили, що біля табору мігрантів знаходиться десять поліцейських машин і карета швидкої допомоги. Також до місця події привезли водомет, але він не застосовувався.

У наметовому таборі перебуває 380 мігрантів, які незаконно перетнули кордон Литви та Білорусі. Всього в нього планується поселити 800 нелегалів.

Нагадаємо, 1 серпня на територію Литви з Білорусі увірвалося рекордне число нелегальних мігрантів - понад 200 осіб.

Зазначимо, Євросоюз закликав білоруську владу не шантажувати Литву нелегальними мігрантами. В Євросоюзі пригрозили Білорусі новими санкціями.

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